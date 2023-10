Inter, Marotta e Ausilio hanno un rimpianto sul mercato. Tutta colpa di… Lukaku!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/10/2023

Inter, Marotta e Ausilio hanno un rimpianto sul mercato estivo. In casa nerazzurra è tempo di fare i primi bilanci per la stagione. Il pareggio contro il Bologna ha tutto il sapore di una sconfitta e non è stato preso affatto bene da tutto l’ambiente. A non piacere è stato soprattutto l’atteggiamento della squadra che, dopo il primo quarto d’ora, non ha chiuso la partita cercando di fare il terzo gol, ma si è crogiolata su sè stessa.

Una presunzione che la squadra di Inzaghi non può permettersi e che, in questa pausa per le nazionali, la sta sottoponendo ai giudizi critici di tanti. Uno dei fattori ad essere stato maggiormente criticato è il reparto offensivo. Infatti, dietro Lautaro e Thuram, in questo momento, c’è il vuoto. Arnautovic e Sanchez – soprattutto il cileno -, non hanno dato per niente il contributo che ci si attendeva da loro al momento del loro arrivo.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha un forte rimpianto per il mercato estivo. Il rimpianto si chiama Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, questa estate, è passato a zero al Fenerbahce e in Turchia è già un idolo. La dirigenza aveva deciso di lasciarlo partire, come ammesso di recente dall0 stesso attaccante ex Roma, per fare all-in su Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, alla fine, sappiamo tutti come si è comportato e quale decisione ha preso, lasciando con un pugno di mosche in mano il club nerazzurro che poi ha virato su altri obiettivi.