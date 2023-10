Inter, Marotta confessa la sua delusione più grande

di Redazione, pubblicato il: 19/10/2023

(Inter) Beppe Marotta ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. L’Ad nerazzurro ha toccato tutti i temi dell’attualità nerazzurra senza nascondersi. L’obbiettivo della seconda stella, la necessità di tenere in equilibrio finanze e risultati sportivi, lo scandalo scommesse, l’inizio stagione con diversi squilli importanti e qualche passo falso.

In uno dei passaggi più sentiti da Marotta è tornato sulla vicenda Skriniar che, evidentemente, lo ha toccato in maniera particolare.

“Ho provato un forte sentimento di delusione. Perché quando un giocatore non rinnova, non va contro la classe dirigenziale o contro il presidente, ma va proprio contro la storia e il valore del club. Ha fatto un torto all’Inter, non alle persone. Avrebbe potuto rinnovare, gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell’Inter. Ma ha sempre detto no”.