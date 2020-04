Inter, Marotta blinda il difensore: le cifre del rinnovo

Secondo tuttomercatoweb.com, sarebbe tutto fatto per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il giovane difensore centrale, rientrato in nerazzurro dopo un anno di prestito al Parma, ha dimostrato tutte le sue doti anche all’Inter ed ha convinto la dirigenza nerazzurra a blindarlo. I nerazzurri lo acquistarono due stagioni fa per la cifra di 31 milioni di euro e ora il suo valore è notevolmente aumentato.

Alessandro Bastoni ha scalato velocemente le gerarchie delle preferenze di Antonio Conte, conquistandosi il posto da titolare a discapito di un colosso come Diego Godin. In questa stagione ha collezionato 17 presenze e un goal. Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato le attenzione di diversi top club europei, specialmente quelle del Manchester City.



Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di blindare il centrale per scongiurare un possibile assalto del club allenato da Pep Guardiola. Beppe Marotta avrebbe già perfezionato l’accordo con l’entourage del difensore per un rinnovo fino al 2024 e un sostanziale aumento di stipendio da 1,5 milioni di stipendio (con i bonus). L’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare entro il termine della stagione.