Inter, Marotta ammette “giovani per noi inaccessibili”

13/10/2023

(Inter) Beppe Marotta è stato ospite dell’European Golden Boy, manifestazione che premia i migliori giovani del calcio europeo.

L’Ad dell’Inter ha ammesso che in questo periodi i giovani talenti prescelti non possono essere materia per il calcio italiano.

“Sono inaccessibili. Sono giovani interessanti che farebbero bene dovunque. E’ un momento di difficoltà finanziaria che rende impossibili a grandi investimenti. Difficile prevedere quando finir Da parte nostra dobbiamo valorizzare i diritti TV ed è un problema serio anche se la Lega si sta muovendo molto bene. Da valorizzare anche il made in Italy, 6 giocatori rappresentano l’Inter in Nazionale. Dobbiamo valorizzare le risorse potenziali e i nostri talenti… E per fortuna che sono arrivate le proprietà straniere, non so senza di loro dove sarebbe arrivato il nostro calcio”.