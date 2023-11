Inter, Marchisio ipercritico nonostante vittoria e qualificazione

di Redazione, pubblicato il: 09/11/2023

(Inter) Claudio Marchisio era tra gli opinionisti di Prime nel post partita di Salisburgo. Il suo giudizio è stato ij controtendenza rispetto alla gran parte degli altri addetti ai lavori che hanno visto una squadra matura che ha saputo aspettare il momento giusto per assestare il colpo del KO agli avversari.

“Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra. L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più”.