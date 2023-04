di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/04/2023

Inter, Lukaku non trova continuità. La brutta sconfitta di ieri dell’Inter contro il Monza ha rappresentato un’altra tegola sulla testa di Simone Inzaghi. L’undicesima sconfitta in campionato per i nerazzurri ha messo in evidenza i problemi della squadra, a partire da un Romelu Lukaku in difficoltà.

Il centravanti belga ha avuto un’altra serata negativa, con una prestazione al di sotto delle aspettative. Il suo attaccamento alla maglia è evidente, ma le riflessioni dell’Inter dovranno andare oltre questo.

Inter, Lukaku a rischio: il centravanti non è più indispensabile

In ambito europeo Lukaku sembra avere meno problemi, con tre reti in quattro presenze. In campionato, tuttavia, le sue difficoltà sono le stesse dell’Inter, che fatica a sfondare contro le squadre chiuse. Ciò rappresenta un problema condiviso tra il centravanti e la squadra, in un’identificazione totale tra i due. Il belga sembra essere l’ombra del giocatore dello scudetto, e la situazione non sembra destinata a migliorare.Con una consapevolezza: senza Champions League nel 2023/24, non sarà possibile trattenere Lukaku.

Il centravanti belga è una pedina fondamentale dell’Inter, ma la mancata qualificazione alla Champions rappresenterebbe un duro colpo per la squadra. La dirigenza dovrà quindi fare delle scelte importanti per garantire il futuro della squadra, a partire dalla scelta dell’allenatore. La situazione sembra essere critica per l’Inter, che dovrà cercare di trovare una soluzione ai problemi che la attanagliano. La sconfitta contro il Monza ha messo in evidenza le difficoltà della squadra, a partire da un Romelu Lukaku in difficoltà. La dirigenza dovrà fare delle scelte importanti per garantire il futuro della squadra, a partire dalla scelta dell’allenatore e dalla qualificazione alla Champions League. Solo così l’Inter potrà tornare a competere a livello internazionale e tornare a vincere (qui le ultime su Inzaghi).