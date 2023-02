Inter, Lukaku parla prima dell’Udinese: le sue parole sulla sua condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2023

Inter, Lukaku parla prima della partita. Questa sera, a San Siro, la squadra nerazzurra sarà impegnata della difficile sfida contro l’Udinese. La squadra di Sottil ha dimostrato di saper far male alla squadra di Inzaghi, visto che nella partita d’andata è riuscita a portare a casa meritatamente i tre punti. Prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato Romelu Lukaku.

Ecco le parole del belga: “Tornare alla vittoria è l’obiettivo più importante. Come sto? Fisicamente sono al top adesso. Sono contento di aver avuto qualche partita per mettermi in forma. Ora ci sono, abbiamo fatto un grande lavoro con l’allenatore e lo staff”.