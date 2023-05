Inter, Lukaku parla a fine gara: che parole sulla corsa al quarto posto! E sul derby…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter, Lukaku parla alla fine della partita. Una doppietta il giorno del suo compleanno e che hanno regalato tre punti fondamentali per quanto riguarda la corsa per la Champions League. Romelu Lukaku è stato assoluto protagonista della partita contro il Sassuolo e proprio alla fine della gara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Lukaku: “Sono contento, abbiamo vinto perchè era importante. Ogni volta che giochiamo contro il Sassuolo ci danno molto fastidio. Da quando siamo arrivati e anche oggi. Il mister ci ha detto che oggi era come un match point per la Champions. La condizione? Possiamo migliorare, ma stiamo bene e ognuno da il suo. Dobbiamo migliorare e martedì abbiamo una partita difficile contro una squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Ho tanta voglia di giocare martedì, ma il mister fa le sue scelte e per me è più importante il bene dell’Inter”.