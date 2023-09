Inter, Lukaku memoria cortissima: le sue parole sull’arrivo a Roma e il comportamento estivo dimenticato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/09/2023

Inter, Lukaku parla del suo arrivo alla Roma. Questa estate di mercato, in casa nerazzurra, è stata caratterizzata per il gran via vai tra le entrate e le uscite. Tanti sono stati i cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, con ben dodici nuovi acquisti effettuati. Ma l’immagine che è rimasta più impressa ai tifosi nerazzurri, è stata quella del brutto comportamento di Romelu Lukaku.

Il giocatore belga, alla fine, dopo aver flirtato con Juventus e Milan, ha deciso di andare alla Roma, squadra in cui si è presentato benissimo con due gol in tre partite. Intervenuto sui canali della Serie A, Big Rom ha parlato del suo arrivo nella capitale, dimostrando, però, di avere la memoria un po’ corta.

Ecco le parole di Lukaku: “Ho fiducia in questa squadra. Dobbiamo lavorare insieme per fare bene, dobbiamo essere umili, testa bassa e pedalare e migliorare ogni giorno per cercare di fare buoni risultati. È la mia maniera di fare le cose, spero di aiutare la squadra a realizzare il massimo. Quando siamo stati vicini all’accordo dei due club, tanta gente intorno a me ha cominciato a dirmi che le persone mi aspettavano. Io ero veramente concentrato per prepararmi bene per arrivare in forma. E quando sono arrivato ho veramente voluto vivere il momento, mi sono emozionato, mi ha dato grossi stimoli per dare tutto a questa squadra. È bastata solo una chiamata, mi hanno chiamato i proprietari qualche giorno prima dell’accordo, abbiamo parlato circa mezz’ora dell’ambizione di questa società e poi da lì tutto è andato tutto molto velocemente. Adesso iniziano le cose serie”.