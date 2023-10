Inter, Lukaku, la spiegazione a sorpresa delle sue parole

di Redazione, pubblicato il: 12/10/2023

(Inter) Romelu Lukaku è tornato a parlare di quanto successo nell’ultimo mercato estivo. Parole dette e non dette, allusioni, la promessa di rivelare tutto al momento debito e poi la frase che ha fatti più scalpore: “Se dicessi la verità sarebbe un shock per tutti”.

Intervistato da Sky Sport Gianni Visnadi ha dato la sua lettura delle parole del belga.

“Io non so a cosa alludesse Lukaku, però ha fatto bene a parlare così. Ha detto senza dire o non ha detto dicendo, io penso che alludesse più che all’Inter alla Juventus, nel senso che aveva ricevuto delle promesse da Torino. Lui voleva andare lì perché aveva raggiunto un accordo superiore rispetto a quello stipulato con la Roma».