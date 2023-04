Inter, Lukaku in campo contro la Juventus? La svolta sulla squalifica

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/04/2023

Inter beffata dopo la conferma della squalifica di Lukaku. La squalifica di Romelu Lukaku continua a essere al centro dell’attenzione, aprendo uno scenario clamoroso. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti confermato la squalifica di una giornata nei confronti del centravanti belga, che dovrebbe così saltare la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus. La decisione ha suscitato diverse critiche, considerata l’eco mediatica della vicenda.

Lukaku, già ammonito, è stato espulso per doppio giallo dopo un’esultanza giudicata provocatoria nei confronti della tifoseria bianconera. Ma il calciatore è anche stato oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi avversari, un fatto che ha sollevato un grande dibattito sul tema del razzismo nello sport.

Inter, Lukaku in campo contro la Juve? Si muove Gravina

Interviene ora la Federazione. Secondo il portale del Corriere della Sera, la Federcalcio starebbe pensando seriamente di togliere la squalifica a Lukaku. Per farlo, il presidente federale Gabriele Gravina potrebbe applicare l’istituto della grazia, una mossa che starebbe valutando con grande attenzione, nell’ottica di mandare un messaggio chiaro nella lotta al razzismo.

Resta ora da capire quale sarà la decisione finale della Federazione e se Lukaku potrà effettivamente scendere in campo per la semifinale di ritorno. In ogni caso, la vicenda ha sollevato importanti questioni sul ruolo del calcio nella lotta al razzismo e sulla necessità di adottare misure più efficaci per combattere questo fenomeno all’interno degli stadi.