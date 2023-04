Inter, Lukaku floppa ancora e il futuro resta incerto: cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 02/04/2023

Inter Lukaku, come finirà? L’Inter potrebbe doversi confrontare con una difficile decisione riguardo alla permanenza di Romelu Lukaku in squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il belga sta mostrando una mancanza di killer instinct in questa stagione.

Fallendo l’ennesima prova per dimostrare di poter essere il leader della squadra in questo momento critico. Nonostante il desiderio di restare nella squadra nerazzurra, l’Inter dovrà valutare se investire altri 20 milioni di euro per riportarlo a Milano ne valga la pena.

Inter, Lukaku rischia: le ultime sul suo futuro

In questa stagione Lukaku ha segnato solo 5 gol, una media non sufficiente per un attaccante del suo calibro. Inoltre, il suo rendimento è completamente involuto rispetto alla sua ultima stagione stagione, in nerazzurro. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente se l’Inter non riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League, visto che il belga potrebbe desiderare di giocare nella competizione europea.

L’Inter dovrà quindi ponderare attentamente se vale la pena investire altri soldi in un giocatore che potrebbe non essere al suo meglio. La decisione potrebbe avere conseguenze importanti anche sul futuro della squadra e sulle sue possibilità di vincere titoli nel prossimo futuro. Inoltre i soldi richiesti dal Chelsea per poterlo riscattare potrebbero essere troppi, tutto verrà deciso nei prossimi mesi, intanto a Milano oltre a tanti giocatori è in bilico il futuro dell’allenatore (qui i dettagli).