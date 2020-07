Inter, lo scudetto è andato. Forse avresti meritato di più?

Lo scudetto, da ieri sera, è matematicamente nelle mani della Juventus per la nona volta consecutiva. Agli avversari resta la grande consapevolezza di aver lottato con loro fino al termine del torneo come non era mai accaduto precedentemente (se non nel 17/18) con il Napoli proprio di Sarri. Resta, però, anche un grande rammarico perchè forse mai come quest'anno lo scudetto poteva cambiare la propria sede.

La Lazio nel post Covid ha mollato a causa di molti infortuni e l'incapacità, causa rosa corta, di disputare per un mese e mezzo tre partite a settimana. All'Inter è mancata probabilmente un po' di convinzione di potercela fare, perchè avrebbe potuto farcela davvero. Questa Juve per il primo anno non è sembrata irresistibile e l'occasione poteva essere sfruttata meglio. Detto ciò, la stagione dei nerazzurri è stata sicuramente ottima, con un salto di qualità importante a livello di gioco, punti (record post Triplete), una qualificazione Champions molto tranquilla e un' Europa League ancora da giocare per vincere.

E' giusto sottolineare le parole di Conte post Genoa: "Avremmo meritato di raccogliere di più di quanto abbiamo effettivamente raccolto". E' corretto? Probabilmente sì. Dopo un girone di andata ottimo (14 vittorie, 4pareggi e 1 sconfitta proprio contro la Juventus), il girone di ritorno ha visto molti problemi. In molte partite l'Inter avrebbe meritato di raccogliere più punti di quelli effettivamente raccolti. Gli errori della squadra nerazzurra ci sono stati(sia a livello difensivo che offensivo), ma è anche giusto sottolineare che la fortuna non ha assistito i nerazzurri in molte occasioni.

Un esempio sono i due pareggi con Lecce e Cagliari dove l'Inter ha prodotto molto ma concretizzato poco . Un po' per demeriti propri, un po' per bravura dei portieri avversari e della sfortuna, ed è stata punita nelle uniche occasioni concesse. Non è una giustificazione, ma anche dal punto di vista delle decisioni arbitrali l'Inter ha patito molto. Rossi non dati, episodi dubbi non rivisti al Var (sia nella propria area che in quella avversaria) hanno fatto il paio con gli episodi raccontati precedentemente. Gli errori dell'Inter ci sono in molte partite perchè non chiudere certe gare in cui sei in vantaggio e in controllo è un demerito, come lo è subire gol da calci piazzati a favore, ma è giusto sottolineare che per vincere serve anche un pizzico di fortuna. Beh quella, come fatto sottintendere da Conte, ha guardato ben lontano da Appiano Gentile.