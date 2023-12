Inter, l’ex dirigente nerazzurro loda gli uomini di Inzaghi. E che parole per Lautaro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/12/2023

Inter, ancora lodi per la squadra e per Lautaro. In casa nerazzurra c’è tanta euforia dopo la grandissima vittoria ottenuta domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. La squadra di Inzaghi è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali in una partita che si preannunciava complicatissima e a riagguantare la vetta della classifica.

Le prestazioni della squadra non sono passate inosservate, tanto da ricevere le lodi di tantissimi addetti ai lavori. Tra questi, anche l’ex dirigente nerazzurro, Walter Sabatini che, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato dei ragazzi di Simone Inzaghi e, soprattutto, di un giocatore che su tutti si sta mettendo in mostra come Lautaro Martinez, autore, fino a questo momento, di un campionato eccezionale.

Ecco le parole di Walter Sabatini: “Quello che mi colpisce dell’Inter è la generosità con cui giocano i calciatori. Un esempio eclatante è Lautaro Martinez, perché gioca con un altruismo e una generosità da grande campione. In quel senso ha fatto un miglioramento e si sta avvicinando alla figura del campione con autorevolezza incredibile, ma lo fa perché gioca con una generosità nuova, per la squadra e con la squadra ed è il primo a rallegrarsi delle vittorie anche se non vengono dal suo piede. Come lui anche altri compagni hanno questa mentalità”.