Inter, le cessioni fanno sorridere Zhang. Ecco quanto ha incassato

24/08/2023

,Inter, gli incassi dalle cessioni di questa sessione di mercato fanno respirare le casse del club e fanno felice Steven Zhang.

Come riporta il Corriere dello Sport l’Inter è riuscita a incassare circa trenta milioni in questa sessione di mercato grazie alle cessioni di giocatori fuori dal progetto tecnico. Questa era una delle mission di Marotta e Ausilio che hanno dovuto lavorare non solo in funzione entrate, ma anche cercando di non svalutare giocatori che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Inter, le uscite di giocatori fa incassare oltre 30 milioni a Zhang

In entrata è stato sicuramente un mercato complicato. La vicenda dell’inaspettato e imprevedibile voltafaccia di Lukaku ha portato la squadra mercato a dover reimpostare tutto il piano di acquisti. Con la cessione di Correa e l’arrivo di Sanchez, la questione attaccanti sembra risolta. L’unica pedina che si aspetta in entrata è Benjamin Pavard, per il quale dovrebbe esserci a breve la fumata bianca.

In uscita, a parte i big, c’erano da piazzare numerosi giocatori. Il giornale sportivo romano riporta come con la cessione di Valentino Lazaro al Torino ci sono stati circa 27 milioni di euro in entrate. Alla cessione del giocatore austriaco, vanno aggiunte quelle di Colidio al River Plate per 4,5 milioni di euro oltre agli addii remunerativi di Fabbian e Pirola. A queste si aggiungeranno quelle di Lucien Agrumé ed Eddie Salcedo che in queste ore stanno per lasciare il nerazzurro. Infine, con l’operazione odierna dell’addio al Tucu ,si aggiungono altri 2 milioni per il prestito di un anno. A questi potrebbero aggiungersene altri 13 per il riscatto.