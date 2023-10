di Redazione, pubblicato il: 14/10/2023

(Inter) Lo scarso apporto di gol dalla panchina è stato uno dei problemi principali di Inzaghi in questa prima parte di stagione. Sanchez non incide mentre Arnautovic è ancora ai box dopo il guaio muscolare patito in occasione del match con l’Empoli.

Proprio dall’infermeria arrivano buone notizie a questo riguardo. Il rientro del centravanti austriaco era previsto per fine novembre. Secondo Sky Sport i tempi potrebbero essere decisamente più brevi. Le condizioni di Arnautovic migliorano più rapidamente del previsto e potrebbe tornare a disposizione del mister già per il ritorno di Champions a Salisburgo in programma il prossimo 8 novembre.