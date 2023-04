Inter-Lazio 3-1: nerazzurri vivi per la Champions. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

97′ – Finisce qui la partita

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – Lautaroooooo! Vecino sbaglia il retropassaggio, Lautaro solo davanti a Provedel vince il rimpallo e segna a porta vuota

85′ – Esce Gosens infortunato per de Vrij. Entrano Pellegrini e Lazzari per Hysaj e Marusic

83′ – Goooseeeens! Palla al bacio di Lukaku, Gosens in spaccata batte Provedel

77′ – Lautarooooo! Lukaku gestisce palle e serve Lautaro che in scivolata batte Provedel

74′ – Occasione Inter! Dimarco crossa per Lukaku che manda a lato di testa

70′ – Esce Bastoni per Gosens

67′ – Esce Immobile ed entra Pedro

65′ – Occasione Inter! Calhanoglu serve Dimarco che calcia dalla distanza, ma Provedel fa un miracolo

61′ – Ammonito Bastoni per trattenuto su Felipe Anderson

60′ – Escono Correa e Mkhitaryan ed entrano Lautaro e Calhanoglu

59′ – Occasione Lazio! Luis Alberto carica il destro, ma Onana è pronto sul primo palo

54′ – Occasione Inter! Dimarco crossa per Barella che d’esterno va a fil di palo

50′ – Entra Vecino ed esce Cataldi

45′ – Inizia il secondo tempo. Con Dumfries per D’Ambrosio

Inter che fa tutto da sola. Crea e spreca tantissime occasioni come al solito. Poi da un errore clamoroso di Acerbi – non l’unico – la Lazio va in vantaggio con il solito Felipe Anderson. Ma sempre i soliti errori in fase di concretizzazione e disimpegno che vanificano una prestazione ottima nel complesso. In questo modo è giusto non andare in Champions League

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Occasione Lazio! Acerbi sbaglia ancora clamorosamente, Immobile calcia e Onana salva, poi Felipe Anderson e Bastoni devia in angolo. Intanto, un minuto di recupero

39′ – Occasione Inter! Lukaku appoggia per Barella che al volo sfiora il palo alla destra di Provedel

36′ – Occasione Inter! Barella cede palla a Mkhitaryan il cui tiro da fuori va alto di poco

34′ – Ammonito D’Ambrosio per fallo su Zaccagni

29′ – Gol Lazio! Errore clamoroso di Acerbi, palla che arriva a Felipe Anderson che batte Onana. Che beffa per l’Inter

26′ – Gol annullato per fuorigioco di Correa

25′ – Mkhitaryaaaaaaan! D’Ambrosio anticipa Luis Alberto, serve Brozovic che da a Correa. Il Tucu crossa e l’armeno insacca

23′ – Occasione Inter! Lukaku serve Darmian. L’esterno la mette in mezzo per Correa che di testa manda alto

21′ – Occasione Inter! Onana pesca Barella che sterza e serve Mkhitaryan. L’armeno la piazza, ma Provedel si fa trovare pronto

20′ – Ammonito Zaccagni per fallo su Barella

13′ – Bell’azione dell’Inter, con Dimarco liberato da Bastoni. L’esterno crossa in mezzo per Lukaku, ma Provedel anticipa tutti

4′ – Occasione Inter! Manovra paziente dei nerazzurri, palla che arriva a Brozovic che si sposta il pallone sul sinistro e calcia. Provedel para

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Lazio, manca poco all’inizio della partita. Dopo il pareggio tra Milan e Roma e la vittoria dell’Atalanta sul Torino, la bagarre per un posto in Champions League nella prossima stagione si fa sempre più fitta. Tra pochi istanti tocca anche alla squadra nerazzurra che avrà solo un risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Contro, però, ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri seconda in classifica che non ha intenzione di scappare e che, ultimamente, è una vera e propria bestia nera per la squadra di Inzaghi.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri.