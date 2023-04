Inter-Lazio, sciolto il dubbio in attacco: sorpresa al fianco di Lukaku

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/04/2023

Inter-Lazio si avvicina. La probabile formazione dell’Inter per la sfida contro la Lazio è oggetto di attenzione per i media sportivi, in vista della rifinitura che precede la partita. Secondo Sportmediaset, il tecnico Simone Inzaghi sembra orientato a limitare il turnover, confermando i titolari più affidabili.

Il centrocampo dovrebbe essere composto da Barella, Brozovic e Mkhitaryan, con Gagliardini che rimane in panchina. Acerbi è favorito per il posto in difesa, al fianco di Skriniar, mentre de Vrij potrebbe partire dalla panchina. In attacco, Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez e Dzeko, schierando il Tucu Correa accanto a Lukaku.

Inter-Lazio, Correa al fianco di Lukaku in attacco

La suggestione di una coppia d’attacco Lukaku-Lautaro sembra essere momentaneamente accantonata, ma potrebbe tornare in campo contro il Verona. In ogni caso, l’Inter sembra voler confermare la sua forza offensiva, nonostante i ballottaggi in difesa e a centrocampo.

La sfida contro la Lazio sarà importante per l’Inter, che cerca di consolidare il suo vantaggio in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Inzaghi è chiamata a dimostrare la sua solidità, confermando le prestazioni positive delle ultime settimane.