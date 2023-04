Inter-Lazio, designato l’arbitro del match fondamentale di domenica

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/04/2023

Inter-Lazio sarà il lunch match di domenica, il secondo consecutivo per i nerazzurri dopo la vittoria in casa dell’Empoli.

La partita è fondamentale per i nerazzurri, che al momento sono fuori dalle prime quattro e vedono i biancocelesti precederli di addirittura sette lunghezze. Su San Siro saranno puntati tutti gli occhi anche dei tifosi del Napoli. Se infatti i partenopei dovessero vincere contro la Salernitana e la squadra di Sarri non fare risultato pieno, sotto il Vesuvio esploderebbe la festa per il terzo meritatissimo scudetto.

Inter-Lazio, l’arbitro della partita sarà Marco Guida. Sarà la terza volta che arbitrerà il match tra nerazzurri e biancocelesti: i precedenti non sorridono.