Inter-Lazio, ci saranno Barella e Calhanoglu? Inzaghi fare una mossa a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2023

Inter-Lazio, Inzaghi ha i dubbi Barella e Calhanoglu. Durante la partita di Coppa Italia vinta contro la Juventus, la squadra nerazzurra ha visto uscire anzitempo dal campo sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti, avevano accusato dei piccoli fastidi che di fatto non hanno creato particolari problematici in termini fisici.

Infatti, sia l’italiano che il turco, hanno lavorato in gruppo in vista della partita contro la Lazio. Viste le ultime formazioni di Inzaghi, che ha fatto ruotare parecchi giocatori specie in mezzo al campo, in tanti si chiedono se i giocatori potranno esserci per la partita decisiva per la lotta alla Champions League contro la Lazio di domenica a ora di pranzo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, benchè i due centrocampisti stiano bene e siano pronti per giocare, Simone Inzaghi non vorrebbe correre rischi. Ed è per questo che, uno dei due, se non entrambi, potrebbero rimanere fuori dall’undici iniziale. Nel primo caso, il centrocampo contro i biancocelesti sarebbe formato da Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Nel secondo frangente, invece, il terzetto sarebbe composto da Gagliardini, Brozovic e Mkhitaryan.

Una scelta delicata, per una partita molto importante per la squadra nerazzurra. Infatti, gli uomini di Inzaghi, hanno come unico risultato a disposizione la vittoria. Vincere permetterebbe di restare attaccati al gruppetto Champions e, soprattutto, di non perdere ulteriore terreno rispetto a quanto già fatto.