Inter-Lazio: Barella da clonare, Lautaro imprescindibile, Acerbi allucinante. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter-Lazio, le pagelle della partita. Una vittoria di fondamentale importanza per la squadra nerazzurra. Un 3-1 che fa salire gli uomini di Inzaghi al quarto posto che vorrebbe dire Champions, anche se la corsa è ancora molto lunga. Di seguito, i voti della squadra nerazzurra:

ONANA, 6,5: Da sicurezza al reparto e fa degli interventi anche decisivi in alcune fasi di gara – specie quello su Immobile. Prezioso.

D’AMBROSIO, 6: Una buona partita fatta di ottime letture e anticipi preziosi. Esce per il cartellino speso su Zaccagni.

ACERBI, 4: L’errore sul gol di Felipe Anderson è di una gravità inaudita. Poco dopo buca un pallone di testa che sarebbe potuto diventare pericolosissimo. I suoi cali di concentrazione in campionato sono preoccupanti ed inspiegabili.

BASTONI, 6: Difende bene su Felipe Anderson e si propone molto sulla catena di sinistra. Rimane beffato anche lui dall’errore clamoroso di Acerbi che porta al gol il brasiliano.

DARMIAN, 6,5: Oramai non è più una novità. Fa le cose semplici, ma sempre al momento giusto e in maniera perfetta. Non perde un duello e porta a casa un’ottima prestazione.

BARELLA, 7,5: Da clonare. Il migliore dei suoi. Meriterebbe il gol che non arriva per centimetri. Ma la sua partita è fatta di tanta corsa e di una qualità incredibile. Senza contare il numero di palloni conquistati. Universale.

BROZOVIC, 7: E’ tornato Epic Brozo. In una stagione a corrente alterna, oggi si è rivista una bella versione del croato. Qualità davanti alla difesa, ottimo pressing sul regista della Lazio e una miriade di palloni conquistati, oltre che una grande corsa. Incoraggiante per il futuro.

MKHITARYAN, 6,5: Ha un paio di occasioni per portare in vantaggio la squadra nerazzurra. E’ sfortunato sul gol giustamente annullato per fuorigioco di Correa. Sempre prezioso.

DIMARCO, 6,5: Nel primo tempo è più bravo a contenere che in fase di assistenza. Poi aggiusta la mira e dai suoi piedi nascono cose interessanti. Quando la rimonta è completata, riesce a salire in cattedra con grandissima voglia.

LUKAKU, 7: Prestazione anonima fino al primo gol. Romagnoli non è un fulmine, ma con questo Lukaku riesce ad aver la meglio con tanto mestiere. Poi si accende e con due assist per Lautaro da vita al solito LuLa park e contribuisce alla rimonta.

CORREA, 5: Inizia bene, ma poi diventa il solito fantasma. Viene fischiato fragorosamente all’uscita dal campo.

DUMFRIES, 6: Da il suo contributo sulla destra e con qualche scorribanda, manda in crisi Hysaj. Attento anche in copertura.

LAUTARO, 7,5: Entra e con la sua doppietta consente all’Inter di recuperare terreno in classifica. Elemento imprescindibile per Inzaghi, specie ora che ha ritrovato la via del gol.

DE VRIJ, SV

GOSENS, 7: Entra, segna, si fa male ed esce. Ingresso decisivo per la rimonta nerazzurra. Si spera non sia un infortunio grave il suo.