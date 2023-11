Inter, Lautaro, un gol che vale un pozzo di milioni

di Redazione, pubblicato il: 09/11/2023

(Inter) Con la vittoria a Salisburgo l’Inter mette al sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions. Lo fa con due turni di anticipo eliminando una parte della pressione per la striscia di trasferte estremamente impegnative che l’attende da qui ai primi di dicembre.

Il gol su rigore di Lautaro vale una fortuna in termini economici. Ai 2,5 milioni che l’Uefa garantisce per ogni vittoria si aggiungono i circa 10 per il passaggio del turno senza dimenticare l’incasso del botteghino nell’ottavo di finale. Ma non finisce qui. La vittoria in terra austriaca garantisce al club nerazzurro la qualificazione al mondiale per club del 2025 in USA. 32 squadre di cui 12 europee, le vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions League e le migliori 8 del ranking continentale. Queste squadre si spartiranno la somma di 2 miliardi di euro mentre alla vincitrice andrà un premio di circa 100 milioni di euro.