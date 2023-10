Inter, Lautaro trascina l’attacco ma sorge un problema: l’analisi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 01/10/2023

L’Inter ha riscattato la sconfitta precedente contro il Sassuolo con una netta vittoria per 0-4 a Salerno, dimostrando di essere pronta a riprendere il proprio cammino vincente. La squadra nerazzurra aveva bisogno di una performance come questa per dissipare le prime critiche emerse dopo la recente sconfitta interna.

Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Lautaro Martinez, che è stato votato MVP della partita grazie ai suoi quattro gol straordinari in meno di mezz’ora dopo essere entrato in campo nella ripresa. Queste quattro reti hanno catapultato Lautaro al primo posto nella classifica marcatori della Serie A, con un totale di 9 gol segnati finora, lasciando Victor Osimhen del Napoli a 5 reti alle sue spalle.

Inter, Lautaro trascinatore: senza di lui l’attacco fa fatica

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, può essere estremamente soddisfatto della prestazione di Lautaro e della vittoria ottenuta. Tuttavia, la partita ha anche evidenziato alcune questioni da affrontare. Nonostante un buon avvio in cui la squadra ha creato opportunità, la coppia d’attacco Sanchez-Thuram deve ancora crescere per raggiungere il livello di Lautaro-Thuram.

Alexis Sanchez, in particolare, ha mostrato alcune qualità positive, con passaggi precisi e assist decisivi. Tuttavia, un errore evidente nel primo tempo, quando ha sprecato un’occasione d’oro sparando il pallone alto, è stato motivo di rimpianto per l’Inter. Inzaghi dovrà lavorare sulla crescita di questa coppia d’attacco per garantire una maggiore coesione e efficienza in futuro, nonostante la spettacolare vittoria di Salerno.