Inter, Lautaro parla dopo il PSG: le parole sulla gara. E sulla fascia e l’intesa con Thuram…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/08/2023

Inter, Lautaro parla dopo la vittoria contro il PSG. Una vittoria che, in termini di punti o altro, conta poco o nulla. Ma di sicuro c’è la grande soddisfazione di aver battuto una grande squadra come il Paris Saint-Germain. La squadra nerazzurra, dunque, finisce la tournèe giapponese ed è pronta in queste settimane a preparare al meglio la partita della prima di campionato contro il Monza. Intanto, dopo la partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez.

Ecco le parole di Lautaro: “Quando fai queste partite contro queste squadre di livello e palleggiano tanto, è difficile: abbiamo fatto un grande lavoro. Nei primi 15 minuti siamo stati in difficoltà, non riuscivamo a prendere la palla: poi ci siamo organizzati e siamo andati avanti bene ed è importante. Vuol dire che ci parliamo e ci aiutiamo e questo è importante”.