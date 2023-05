Inter, Lautaro parla a fine partita: tutto l’entusiasmo del Toro per la finale conquistata

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, Lautaro parla a fine partita. Una qualificazione insperata fino a qualche tempo fa. Una vittoria importante che proietta l’Inter in finale di Champions League dopo 13 anni. A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, l’autore del gol vittoria, Lautaro Martinez, ha parlato della gara e delle sensazioni.

Ecco le parole di Lautaro: “Mi controllo a volte, ma ora c’è tanto dentro: c’è tanta storia in questa partita. In spogliatoio me lo sentivo, l’ho detto ai ragazzi: abbiamo fatto un ottimo lavoro. E’ stata l’unione del gruppo, è quello l’importante: l’ho vissuto al Mondiale. Se hai un buon gruppo unito e che va sulla stessa strada, le cose sono più facili. L’Inter merita di vivere queste serate e questi momenti, sono importantissimi per i giocatori. Si lavora sempre per migliorare, cerco sempre di dare il massimo e dare una mano: dopo il Mondiale vinto sapevamo di avere un’opportunità di arrivare in finale e ci siamo. La finale? Chiunque sia il rivale, si deve giocare come ultima partita: siamo arrivati qui, dobbiamo dare il massimo per arrivare più in alto possibile”.