Inter, Lautaro parla a fine gara: le parole sulle occasioni mancate. E sul rinnovo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

Inter, Lautaro parla dopo il match. Votato come migliore in campo dalla UEFA, Lautaro Martinez parla ai microfoni di Mediaset, dopo una partita stregata, con cinque palle gol che non è riuscito a sfruttare, dopo aver fatto poker contro la Salernitana. Una vittoria importantissima che porta l’Inter a quattro punti insieme alla Real Sociedad.

Ecco le parole di Lautaro: “Per noi era una partita molto importante perchè con la Real Sociedad abbiamo fatto fatica, ma dovevano voltare pagina contro un avversario affrontato la scorsa stagione. Era importante vincere. Il gol mancato? Devo migliorare tanto, siamo contenti. Salerno è il passato, dobbiamo continuare così. Rinnovo? Speriamo. Sono contento qua, il mio procuratore sta lavorando con la società, anche la mia famiglia è felice qua. Non c’è motivo di cambiare”.