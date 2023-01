Inter, Lautaro non si ferma più. Dallo scudetto alla Lu-La il Toro svela tutto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/01/2023

Inter, Lautaro da Campione del Mondo non ha alcuna intenzione di smettere di vincere anche in nerazzurro.

Durante la lunga conferenza stampa pubblicata da Inter.it oltre a parlare del Mondiale che lo ha visto alzare la Coppa (qui tutte le domande) ha spiegato quali sono ora i suoi obiettivi e come si sente.

Credi nello scudetto? “Sì, ci credo. Non è finita ancora la prima parte. Sappiamo che abbiamo perso punti. Dobbiamo prepararci bene per il Napoli e fare il nostro lavoro. C’è anche la Coppa Italia e la Supercoppa. Dobbiamo prepararci per vincere tutto”

Hai recuperato pienamente? sei pronto per il Napoli? “Sì, sono tornato da 10 giorni di riposo, ma ho lavorato. Sto bene e se il mister mi sceglierà sono pronto ad aiutare la squadra”.

Se chiudi gli occhi qual è l’immagine che ti rimane dell’Argentina? E per quanto riguarda l’Inter? “Ci sono tanti momenti bellissimi con l’Inter, abbiamo vinto tre trofei che mancavano da tanto. Anche con l’Argentina è così, il Mondiale mancava da tanto: il momento più bello è quando mia figlia ha toccato la Coppa del Mondo. Lei mi ha cambiato la vita, ho vinto tutto da quando è nata: evidentemente mi ha portato bene ”.

Inter, Lautaro ora vuole continuare a vincere. Credere nello scudetto e confermarsi leader dei nerazzurri.

Dopo questa vittoria sei pronto a diventare un leader dello spogliatoio?

“Sono quasi cinque anni che sono qui, mi sentivo importante nello spogliatoio già da prima. Ho preso tante responsabilità e cerco sempre di aiutare tutti i compagni, i gruppi si formano così. Vincere la coppa del mondo cambia tutto, ma non qui: sono la stessa persona e mi comporterò nella stessa maniera di prima ”.

Come hai trovato Lukaku al rientro? Hai sentito la riconoscenza del club?

“Sì, anche dopo l’Atalanta mi hanno ringraziato perché non mi sono mai tirato indietro. Io sono duro, voglio sempre giocare per aiutare i compagni. Romelu l’ho visto bene, noi quattro attaccanti stiamo tutti al meglio: sceglierà il mister, stiamo lavorando per affrontare la partita nel migliore dei modi ”.

Come hai trovato lo spogliatoio? Quale sarà la difficoltà maggiore nella partita con il Napoli?

“Il Napoli ha tanta qualità anche nella costruzione dal basso, dovremo organizzare bene la pressione e fare il nostro lavoro. Tanto della partita passerà da questo, dobbiamo prepararci al meglio: la squadra sta bene, mi hanno raccontato come si sono allenati in questo periodo. Siamo carichi, sarà una partita importante per il nostro futuro ”.