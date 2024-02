Inter, Lautaro indica la via e punta la Champions League. E sul rinnovo di contratto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2024

Inter, Lautaro parla a fine partita. Una partita che si è messa in discesa fin da subito e con un risultato che sarebbe potuto essere più rotondo. L’Inter consolida il primato in classifica e si presenta all’appuntamento con l’Atletico Madrid nelle migliori condizioni. Intanto, a fine partita, uno dei protagonisti in campo come Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole di Lautaro.

Sulla partita: “Una sensazione bella, importante. La squadra sta dimostrando un alto livello, chi entra, chi gioca. Sono molto contento e soddisfatto, siamo ad un grande livello e dobbiamo continuare così. Cosa ci può fermare? Dobbiamo pensare a noi stessi, testa bassa e pedalare. Questo ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

Sulla Champions League: “Siamo diversi dall’anno scorso, abbiamo cambiato un po’ di cose ma anche tanti giocatori. Dobbiamo cercare sempre di migliorare, con l’Atletico sarà importante per noi, poi c’è anche il ritorno. Sarà importante recuperare le energie e fare una partita di intensità. Ci divertiamo tanto ma non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo continuare così, testa bassa e pedalare”.

Sul rinnovo: “Sono molto contento di questo, dei numeri. Non mi aspettavo questo amore, sono molto contento. Dobbiamo sistemare alcuni dettagli, arriverà presto”.