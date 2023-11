Inter, Lautaro e Thuram comandano, numeri da applausi

di Redazione, pubblicato il: 27/11/2023

(Inter) Con il 14mo gol in campionato Lautaro allunga ancora sulla concorrenza nella classifica marcatori. Il gol a Torino è il numero

27 nell’anno solare 2023. Solo Vieri nel 2001 e Milito nel 2012 avevano fatto meglio raggiungendo quota 28. Il Toro argentino ha a disposizione un mese per intestarsi questo record.

Anche Thuram sugli scudi. L’assist per Lautaro allo Stadium è il numero 6 della sua stagione, nessuno come lui in Europa.