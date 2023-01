Inter, Lautaro decisivo: le sue parole dopo la partita. E sulle prossime gare…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, Lautaro man of the match contro la Cremonese. Autore di una doppietta decisa, Lautaro Martinez è l’uomo decisivo a cui si appoggia la squadra nerazzurra. Un giocatore che, dopo il Mondiale, sembra aver ritrovato la vena realizzativa e di prestazioni in campo. Non solo, ma anche parola da leader come dimostrano quelle rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara.

Ecco le parole di Lautaro: “Venivamo da una sconfitta, abbiamo lavorato e oggi dovevamo portare 3 punti a Milano. Lo abbiamo fatto, sappiamo che saranno tutte partite difficili e dobbiamo andare alla guerra. I gol? Voglio il massimo, perché significherebbe fare una mano alla squadra ed è la cosa più importante. Ora dobbiamo fare la corsa su di noi, i punti di svantaggio sono tanti. Domani giocano loro, ora dobbiamo pensare a noi e guardare avanti. Il derby? Prima c’è l’Atalanta, dobbiamo recuperare energie perché sappiamo come giocano. La Coppa Italia ci può dare la possibilità di giocare un’altra finale”