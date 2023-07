Inter, l’annuncio di Sky: ecco quale sarà il main sponsor per la prossima stagione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/07/2023

Inter, ecco quale sarà il main sponsor per la prossima stagione. In casa nerazzurra, oltre al calciomercato, si sta tanto parlando del tema main sponsor. Nelle scorse ore è stata rinnovata la partnership con Nike come sponsor tecnico e delle importanti novità arrivano anche per ciò che concerne il main sponsor.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, la società ha scelto quale sarà il main per la prossima stagione. Si tratta di Paramount+, già presente nelle maglie nerazzurre come retro-sponsor. Insomma, dopo quanto accaduto l’anno scorso con DigitalBits, adesso le cose si mettono in maniera nettamente differente. Con Paramount+ che comparirà nelle prossime maglie nerazzurre.