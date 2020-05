Inter, l’agente di Sensi:” Non credo vada via. Lo vuole un club di Premier”

Il futuro di Stefano Sensi sarà ancora in nerazzurro. Il centrocampista, arrivato la scorsa stagione dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, dovrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione. La dirigenza interista sembrerebbe intenzionata a esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Lo ha conferma anche il suo agente Giuseppe Riso, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’entourage del giocatore ha anche smentito le voci sul Napoli e rivelato l’interesse di una squadra di Premier League.

“Napoli su Sensi? No, la voce sul Napoli non mi è arrivata. Anche perché non credo che Conte voglia lasciarlo andare via, impazzisce per lui, non credo che ci sia una possibilità che vada via dall’Inter. Un grande allenatore in Inghilterra mi ha detto ‘Portami Sensi, anche senza gambe’. E se lo dice un allenatore di un campionato così fisico… Vuol dire che Sensi ha il calcio nella testa, prima di averlo nelle gambe”.