Inter, l’addio del capitano. Tristezza, ma tanto orgoglio, le parole di Samir

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/07/2023

Inter, dopo l’ufficialità comunicata dal club anche Samir Handanovic saluta il pianeta nerazzurro.

Lo sloveno lo fa attraverso un lungo post sul suo account Instagram, nel quale fa il sunto di questi anni. Si dice triste e amareggiato, facendo trasparire la sua volontà di voler rimanere in nerazzurro almeno un’altra stagione, ma poi ringrazia tutti a cuore aperto. In conclusione il ringraziamento alla Curva Nord e ai tifosi veri, tra i quali si riconosce appieno definendosi uno di Noi. Ecco il post.

“Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto… ci provo, perché sono amareggiato e triste ma nello stesso tempo felice di avere reso un sogno realtà per tanto tempo. L’Inter, lo stadio di San Siro, i tifosi e quel brivido quando lo stadio spinge mi mancheranno.

Ti insegnano e lasciano il segno, ti spiegano cosa sono passione e coraggio e perché ogni giorno bisogna sacrificarsi per provare certe emozioni.

Tante battaglie, sfide vinte e sfide perse, delusioni e gioia. Essere se stessi per me conta più di tutto nel nostro mondo (calcistico intendo) degli ipocriti, ho cercato di essere uomo prima di calciatore. Ringrazio tutti. I compagni di tanti anni in nerazzurro, allenatori, staff, medici, fisioterapisti, magazzinieri tutti i collaboratori, i presidenti e i dirigenti di questi anni che sono stati così diversi, che ho vissuto in maniera così profonda e con un senso di appartenenza così forte da non poterlo immaginare prima.

Ringrazio il nostro angolo di magazzino dove si vincevano partite perse e festeggiavano quelle vinte, anche se tanti non capiranno mai…