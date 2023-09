Inter, l’accelerazione è improvvisa, mossa decisiva

di Redazione, pubblicato il: 14/09/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un incontro decisamente importante. La dirigenza nerazzurra ha dato una accelerazione forte ed improvvisa alle sue decisioni in merito al nuovo stadio. Un incontro destinato probabilmente a mettere la parola fine alle possibilità di San Siro di continuare ad ospitare il calcio milanese. Già il Milan nei giorni scorsi aveva chiarito la sua intenzione di realizzare un nuovo impianto.

“Alessandro Antonello, a.d. corporate dell’Inter, Mark Van Huuksloot, chief operation officer nerazzurro, e altri manager del club di viale della Liberazione, accompagnati da Infrafin, società del gruppo Cabassi proprietario dell’area, hanno presentato prima al sindaco di Rozzano e successivamente al sindaco di Assago una introduzione progettuale del nuovo stadio interista che sorgerà a Rozzano. Si tratta di un altro segnale forte da parte del club della famiglia Zhang. Si va avanti in maniera decisa con l’idea di realizzare la sua nuova casa.”

L’impianto avrà una capienza di circa 70 mila posti. Sarà all’interno di un grande parco pubblico con attrezzature sportive, negozi e servizi per i tifosi. Il Sindaco di Rozzano Gianni Ferretti ha parlato di “enorme opportunità” per la sua città.