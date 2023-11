Inter, la storia si ripete, Inzaghi ha l’asso di coppe

di Redazione, pubblicato il: 30/11/2023

L’Inter esce da Da Luz di Lisbona con un pareggio al termine di una partita rocambolesca. Recuperare tre gol in trasferta, dopo un primo tempo orribile, dopo aver temuto la goleada è impresa da pazza Inter. E se nel finale la sventola di Barella non avesse incocciato il palo oggi staremmo qui a parlare di vittoria epica. Il contemporaneo mezzo passo falso della Real Sociedad contro il Salisburgo lascia le sorti del girone immutate. A causa della differenza reti a San Siro il prossimo 12 dicembre i nerazzurri dovranno conquistare il bottino pieno per garantirsi il primo posto nel girone ed un sorteggio più semplice per gli ottavi di Champions.

Uno dei protagonisti indiscussi della serata è stato Davide Frattesi, aurore del secondo gol con una splendida girata al volo sul cross di Acerbi. Il centrocampista continua ad essere grande protagonista in Champions mentre in campionato fatica ad imporsi tra i tre titolari. Fabio Capello su Sky Sport ha esaltato l’ex Sassuolo. “Per me è al livello di Barella e Mkhitaryan. E’ un generoso e poi fa gol, cosa che gli alti due fanno meno.”