Inter, la società nel mirino di banca araba, c’è uno “sponsor” d’eccezione

di Redazione, pubblicato il: 06/12/2023

(Inter) Si torna a parlare di nuova proprietà del club nerazzurro. Lo fa Il Giornale riportando una indiscrezione secondo la quale non sarebbe un fondo d’investimento ma una banca araba il soggetto interessato a rilevare la società dal gruppo Suning. Non solo ma secondo il quotidiano milanese la trattativa avrebbe uno “sponsor” d’eccezione.

“Non un fondo, ma una banca potrebbe invece essere il prossimo padrone dell’Inter, la Qatar Islamic Bank… Jassim Bin Hamad Al Thani (solo un omonimo del proprietario del PSG) è il presidente della banca e nei mesi scorsi aveva fatto un’offerta (respinta) di 6 miliardi di euro per acquistare lo United (il cui 25% sta invece per finire tra le proprietà del signor Ineos, Jim Radcliffe, per 1,5 miliardi). C’è chi è sicuro che sia stato addirittura il presidente Fifa in persona, Gianni Infantino, ormai stabile residente qatarino, a suggerire di dirottare l’investimento della banca verso l’Inter.”