Inter, la situazione Lukaku colpisce lo spogliatoio: la reazione dei compagni

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/07/2023

Inter in subbuglio. Il comportamento di Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter delusa e arrabbiata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe trattato con la Juventus senza il consenso dei dirigenti nerazzurri.

Quando la verità è venuta a galla, Marotta e Ausilio hanno abbandonato le trattative, mentre i compagni di squadra hanno reagito in maniera negativa al comportamento del belga. Lo spogliatoio dell’Inter è stato particolarmente colpito dalla situazione. Molti ex compagni di squadra avrebbero chiesto spiegazioni a Lukaku riguardo al suo agire, anche coloro che erano molto vicini a lui.

Inter, compagni delusi da Lukaku: la reazione dello spogliatoio

Sebbene fosse noto un certo malumore del giocatore a causa delle panchine subite dietro a Dzeko, non si aspettavano una rottura irrimediabile come quella avvenuta. Dopo due estati, hanno riconsiderato il carattere altalenante di Lukaku. È comprensibile che anche lo spogliatoio dell’Inter sia rimasto deluso dal comportamento del giocatore. Già due anni fa, dopo aver giurato fedeltà ai nerazzurri, Lukaku ha abbandonato la squadra, per poi fare di tutto per tornare un anno dopo in prestito.

Dopo settimane di difficili trattative, l’Inter aveva trovato un accordo con il Chelsea per il ritorno di Lukaku, ma il giocatore è diventato irreperibile e ha parlato con la Juventus alle spalle di Marotta e degli altri dirigenti. I calciatori sono professionisti e rispettano le scelte dei colleghi, tuttavia in questo caso si è trattato di un comportamento al di là del professionale, che comprensibilmente ha potuto ferire dal punto di vista umano.