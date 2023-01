Inter, la rimonta per Altobelli è complicatissima. Che elogi per Napoli

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli è una vera partita da dentro o fuori per i nerazzurri. Se non dovessero arrivare i tre punti per la squadra di Inzaghi si chiuderebbero definitivamente le ambizioni scudetto per quest’anno. Se infatti la squadra di Spalletti dovesse addirittura vincere il distacco salirebbe a 14 punti. Davvero troppi.

A presentare il match sul quotidiano napoletano Il Mattino è stato l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli. L’indimenticato Spillo dell Inter del Trap vede nei nerazzurri grandissime individualità, mentre per lui il Napoli è la squadra con il gioco migliore.

Inter-Napoli, per Altobelli sarà una partita complicatissima per i nerazzurri. Per l’ex bomber i giochi sono quasi fatti e neanche una vittoria aprirebbe la corsa al titolo.

Gioco migliore che porta anche a risultati che ne fanno l’unica squadra imbattuta nei top campionati europei. Altobelli descrive la ciurma di Spalletti come una squadra compatta che riesce a muoversi in armonia e a giocare in armonia. Fino alla sosta ha fatto una corsa a sé. Per quanto riguarda l’Inter Spillo non è particolarmente ottimista avendo tutto da perdere. Per l’ex bomber anche una vittoria difficilmente riaprirebbe la corsa allo scudetto per l’Inter. Secondo Altobelli sono troppi punti da recuperare e non soltanto dal Napoli. Dovrebbe guadagnarne una ventina considerando anche il distacco dal Milan. Si tratta di un’impresa al limite dell’impossible.

Al contrario il Napoli può mettere subito le cose in chiaro con la concorrenza e far capire di vuole continuare la sua corsa solitaria. Al momento ha ben 8 punti di vantaggio sul Milan secondo 10 sulla Juventus terza. Un eventuale successo in casa dell’Inter potrebbe essere il lancio definitivo dei partenopei verso il titolo.