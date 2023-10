di Redazione, pubblicato il: 05/10/2023

(Inter) Leo Turrini, voce della Formula 1 di Sky Sport e grande tifoso nerazzurro ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio 24.

“Lautaro Martinez come Mazzola? In questo momento Lautaro è l’ultima bandiera per gli interisti. Poi sono sicuro che arriverà la notizia che è arrivata l’offerta non rifiutabile. Io mi auguro che sia una storia infinita quella tra l’argentino e i nerazzurri. Quando è arrivato all’Inter non era una stella adesso è un leader.”

Parlando del futuro dei nerazzurri in Champions Turrini ha fatto poi una battuta simpatica sul prossimo doppio confronto con il Salisburgo.

“Alla fine i nerazzurri si giocheranno la qualificazione nelle partite contro la RedBull di Verstappen, difatti sarà lui contro il capitano dell’Inter nella doppia sfida con il Salisburgo” .