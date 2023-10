Inter, la notizia a sorpresa fa felice Carlos Augusto

di Redazione, pubblicato il: 07/10/2023

(Inter) Bellissima sorpresa per Carlos Augusto. In vista delle prossime partite per i mondiali 2026 il CT della nazionale brasiliana Fernando Diniz è stato costretto a rinunciare a due giocatori. Renan Lodi e Vanderson non hanno avuto l’ok dallo staff medico e dunque si sono rese necessarie due sostituzioni. A giovarne è Carlo Augusto che potrà festeggiare la prima convocazione con la sua nazionale.

Il Brasile affronterà il Venezuela il 12 ottobre e l’Uruguay tre giorni dopo.

Si chiudono dunque le speranze di vedere il terzino nerazzurro con la maglia della nazionale italiana. Contatti in tal senso erano già avviati da tempo ma la convocazione brasiliana rende tutto vano.