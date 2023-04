Inter, la mossa a sorpresa di Zhang per volare a Istanbul

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/04/2023

Il presidente dell’Inter, Zhang, ha deciso di offrire un bonus extra ai giocatori per spingerli verso la finale di Champions a Istanbul e lavora al rifinanziamento del debito del club. Il presidente si concentra sulla sfida contro il Milan per ottenere il quarto posto e l’accesso alla Champions, che diventa la priorità per il club.

Zhang sogna di diventare il terzo presidente più vincente della storia dell’Inter, e per farlo è disposto a premiare i giocatori con un bonus.

Inter, premio in denaro di Zhang alla squadra

Bonus di 50.000 euro ciascuno in caso di qualificazione per la finale di Champions. Questo premio è simile a quelli già offerti per i passaggi del turno con il Porto e il Benfica. Il presidente si muove oltre ai premi individuali già previsti nei contratti dei calciatori e punta alla sesta finale di Champions sotto la sua gestione, la seconda europea.

La finale sarebbe anche il modo migliore per cancellare lo scudetto perso la stagione scorsa e dimostrare che l’Inter costruita meriti molto di più di un finale di campionato vissuto a lottare per il quarto posto.