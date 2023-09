Inter, la festa a chi riesce ad emozionare come mai nessuno prima

di Redazione, pubblicato il: 29/09/2023

Inter Media House è una delle realtà più belle del mondo nerazzurro. Un team che ad ogni evento riesce a sfornare prodotti di altissimo livello. Immagini che sanno emozionare, che uniscono valori e modernità.

Ieri IMH ha festeggiato il sesto anno di vita ed il club ha voluto festeggiare l’evento con un comunicato ufficiale.

Inter Media House, sei anni di successi

Sei anni di Inter Media House. Sei anni durante i quali i tifosi nerazzurri hanno viaggiato al fianco della squadra accompagnati dai contenuti prodotti da Inter Media House, progetto nato nel settembre 2017. Un percorso iniziato con 13 milioni di follower e 9 social network interessati. Adesso conta una fanbase totale di 67 milioni di fan, con 25 global channel interessati, per una produzione di oltre 55mila contenuti stagionali Numeri che riassumono la connessione naturale tra le prestazioni della squadra in campo, le attività off-pitch del Club e l’ingaggio sui social network dei tifosi nerazzurri in tutto il mondo.

Alla ricerca dei giovani

Nella passata stagione la cavalcata nerazzurra, che ha visto la squadra di Inzaghi conquistare due trofei e raggiungere la finale di Champions League, ha permesso ai touchpoint digital dell’Inter di raggiungere straordinari traguardi. Nuovi stimoli, linguaggi e contenuti dedicati alle varie community, con un occhio di riguardo per la Gen-Z: le fanbase di TikTok, Twitch e WeChat sono quelle cresciute maggiormente, il boom delle video views è stato vertiginoso (+165% rispetto alla stagione precedente e una crescita record del +593% di video views sui canali social del club). Dati che premiano un racconto ricco di innovazione, di contenuti originali e di idee che puntano a regalare ai fan nerazzurri in tutto il mondo l’esperienza più completa e immersiva possibile”.