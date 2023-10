Inter, la crescita di Thuram ha un segreto

di Redazione, pubblicato il: 06/10/2023

(Inter) Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della nazionale francese per i prossimi impegni in vista dei mondiali 2026. Tra questi naturalmente figura Thuram per il quale il CT francese ha avuto parole di grande apprezzamento.

“Marcus Thuram ha trovato una nuova dimensione. Ha già segnato dei gol con il suo nuovo club, in Italia è molto importante. È ancora un giocatore giovane, ha un grande avvenire davanti a lui. E lo sa.”

A giudizio di Deschamps per la crescita della punta nerazzurra sono estremamente utili i consigli di papà Lilian, campione del mondo con la Francia e personaggio di enorme spessore anche fuori dal campo.