Inter, la Champions ti fa ricca, ricavi super dall’Europa

di Redazione, pubblicato il: 26/10/2023

(Inter) La vittoria per 2 a 1 sul Salisburgo avvicina i nerazzurri agli ottavi di finale di Champions. Lo scenario europeo regala prospettive importanti e, soprattutto, risorse economiche. Calcio e Finanza.it ha fatto il punto sui ricavi che l’Inter ha messo in cassa con questa prima fase del girone eliminatorio della Champions 2023-24.

I primi 15,64 milioni di euro arrivano dal bonus uguale per tutte le società partecipanti. Il ranking storico, basato sui piazzamenti negli ultimi 10 anni, aggiunge altri 20,5 milioni. Il market pool, ripartito sulla base del piazzamento in serie A e sul numero di partite da giocare nella massima competizione aggiunge complessivamente altri 5,7 milioni. Ultimo dato quello del bonus risultati vale per il momento 6,5 milioni.

Il totale ammonta dunque, per il momento, a 48,3 milioni di euro, suscettibili di aumento nei prossimi turni. A questo dato devono essere aggiunti naturalmente gli incassi da botteghino. Il match con il Benfica portò nelle casse nerazzurre circa 8 milioni di euro, qualcosa in meno nel match contro il Salisburgo anche per la ridotta presenza di tifosi ospiti (900m circa su oltre 4000 biglietti disponibili).