Inter, la Champions ti crea valore: due giocatori nella squadra dell’anno per la UEFA

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/08/2023

Inter, la Champions ti crea valore nella rosa. La squadra nerazzurra, la scorsa stagione, è stata autrice di una stagione a due facce. Se in campionato la squadra ha latitato nei risultati che non le hanno consentito quantomeno di lottare per la vittoria dello scudetto, in campo europeo i ragazzi di Inzaghi sono riusciti a conseguire un risultato straordinario come la finale di Champions League, poi persa contro una grande squadra come il Manchester City.

La UEFA, come ogni anno, ha stabilito quelli che sono stati i migliori giocatori della stagione di Champions League. E, nella squadra della scorsa stagione, sono rientrati solo calciatori di Manchester City, Real Madrid e, appunto, Inter. Sono due i giocatori nerazzurri che si sono distinti in campo più di tutti e che hanno, soprattutto, una caratteristica in particolare: il numero degli assist, atipici per due difensori.

I due giocatori sono Alessandro Bastoni, sceso in campo per 12 volte su 13 e autore di 3 assist, e Federico Dimarco, autore di 11 presenze in campo e 5 assist. Un risultato che sicuramente da alto valore e prestigio alla rosa dell’Inter e ai due ragazzi nello specifico. Intanto, di seguito, ecco l’undici completo scelto dalla UEFA: Courtois (Real Madrid); Walker (Man City), Ruben Dias (Man City), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter); Stones (Man City) Rodri (Man City) De Bruyne (Man City); Bernardo Silva (Man City) Haaland (Man City) Vinicius (Real Madrid).