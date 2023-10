Inter, la Champions fa sorridere le casse. Numeri mostruosi per i nerazzurri

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/10/2023

Inter, la vittoria sul Benfica porta il sorriso in casa nerazzurra, ma anche ossigeno alle casse sorridono.

La partecipazione alla massima competizione europea frutta guadagni cospicui e, come riporta calcioefinanza.it, già sono tanti i milioni che spettano alla società di Zhang.

Partendo dal bonus partecipazione, che è uguale per tutti, entreranno 15,64 milioni di euro nelle casse di via della Liberazione. A questi introiti si aggiunge una prima voce che riguarda il ranking storico/decennale che ha un montepremi totale di 600.6 milioni di euro che vengono divisi tra le società partecipanti in base al rendimento europeo delle ultime 10 stagioni.

Inter, al momento dalla UEFA spettano già 45,53 milioni di euro ai nerazzurri

La stagione di riferimento sulla quale si basano queste stime è quella 2021/22, ovvero la prima del ciclo attuale di diritti tv. Ai club italiani spettano 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti. I primi 17 milioni vengono assegnati in base al piazzamento nella Serie A scorsa, mentre gli altri in base al numero di partite che si giocheranno durante la competizione.

Considerando per difetto queste stime, si evince che l’Inter al momento deve incassare: 15,6 milioni di euro come bonus partecipazione; 20,5 milioni in base al Ranking storico; 3,4 milioni dal market pool 1; 3,73 milioni in base ai risultati e 2,3 milioni di euro per il market pool 2. Il totale è di 45,53 milioni di euro.