Inter, la bussola punta ad est. Ufficiale la meta della tournée estiva

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/05/2023

Inter, la stagione in corso conta ancora due match da disputare, con attenzione totale sulla notte di Istanbul del 10 giugno ( , la stagione in corso conta ancora due match da disputare, con attenzione totale sulla notte didel 10 giugno ( buone notizie per l’allenatore nerazzurro ). Se però lo staff tecnico non può deconcentrarsi la società ha già pianificato quella che sarà la preparazione della stagione he verrà.

I nerazzurri infatti non guardano ad est solo verso la capitale turca ma anche oltre in previsione del ritorno a lavoro per la prossima annata sportiva. La società ha infatti ufficializzato attraverso una campagna social il Japan tour 2023. Inter, la stagione prossima partirà da oriente. Ufficiale il Japan Tour che aprirà la prossima stagione calcistica.

Come riporta il sito ufficiale inter.it“Tra gli appuntamenti della pre-season nerazzurra ci sarà una prestigiosa tappa in Giappone alla fine del mese di luglio. L’Inter Japan Tour sarà un’occasione per consolidare la presenza del brand nerazzurro sul territorio e per una serie di attivazioni e appuntamenti che coinvolgeranno tutto l’universo interista.”