Inter-Juventus vale due possibili finali. Chi passa va in Arabia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/04/2023

Inter-Juventus, come tutti i Derby d’Italia, è sempre La Partita. Stasera in un San Siro strapieno, come ormai di consueto, Inter e Juve giocheranno per accedere alla finale di Coppa Italia di Roma, ma non solo.

Dopo l’1-1 dell’andata il risultato è quanto mai apertissimo, con i bianconeri che vorranno vendicarsi della Supercopppa e della Coppa Italia dello scorso anno perse entrambe contro la banda di Inzaghi. Inter-Juventus, chi conquisterà la finalissima di Roma staccherà anche un pass per l’Arabia. Le finaliste di Coppa Italia accedono di diritto alla nuova Supercoppa.

Quest’anno però il solo accesso alla finale vale anche come pass per le Final Four della prossima Supercoppa Italiana. Infatti il nuovo format prevede che ad accedervi saranno prima e seconda classificata in campionato e vincitrice e finalista della Coppa Italia. Al momento dunque il Napoli, certo futuro Campione d’Italia è sicuro del posto. Poi, a meno di una rimonta storica della Cremonese, anche la Fiorentina, accedendo alla finale della Coppa Italia, sembra destinata a staccare il lasciapassare per l’Arabia, sede della Supercoppa, . Inter e Juve hanno dunque un’occasione importantissima, anche perché la corsa al secondo posto in campionato sembra davvero complicata. I nerazzurri sono distanti addirittura 7 punti mentre i bianconeri hanno sulla testa una spada di Damocle e con l’arrivo di una probabile nuova penalizzazione. Anche per loro sarà difficile chiudere il campionato da seconda.

Qualora la seconda del campionato sia anche una delle finaliste di Coppa Italia, ad occupare il quarto slot della Supercoppa Italiana sarà la terza squadra classificatasi in Serie A.