Inter-Juventus, la Lega ufficializza la designazione ufficiale dell’arbitro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/04/2023

Inter-Juventus, è ufficiale la designazione arbitrale. Dopo la partita d’andata finita per 1-1 tra le polemiche, in casa nerazzurra si prepara la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus valevole per la finale della competizione. Intanto, in attesa della sfida, la Lega di Serie A, ha effettuato le designazioni arbitrale in vista di mercoledì. Ecco chi dirigerà la sfida:

DIRETTORE DI GARA: Doveri.

GUARDALINEE: Meli – Alassio