Inter-Juventus, Inzaghi ha scelto chi affiancherà Lautaro: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

Inter-Juventus, sono ufficiali le formazioni per questa sera. Una partita importantissima, che rappresenta il derby d’Italia. Una sfida fondamentale, per questa stagione, che potrà regalare ad una della due compagini la possibilità di giocarsi la vittoria della Coppa Italia, in finale, contro una squadra tra Fiorentina e Cremonese. Nerazzurri e bianconeri si sfideranno per il ritorno della semifinale, che all’andata si era conclusa con il risultato di 1-1, grazie ai gol di Cuadrado e di Lukaku su calcio di rigore.

Intanto, a circa un’ora dall’inizio della partita, i due allenatori hanno deciso chi scenderà in campo a San Siro. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Chiesa.

All. Massimiliano Allegri.